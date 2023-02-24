Sakarya'da gönüllü kursiyerler depremzede çocuklar için "oyun arkadaşı" yapıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da gönüllü kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için oyuncak yapıyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerler, depremzede çocukların travmalarını hafifletmek için harekete geçti.

Usta öğretici ve kursiyerler, çeşitli hayvan figürlerinden el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları deprem bölgesine göndererek, çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürmek istiyor.

Merkez Müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerlerle deprem bölgesindeki çocukların yüreklerine dokunmak için oyuncak yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Gönüllü kadınların, kız ve erkek çocuklara çeşitli hayvan figürlerinden oyuncaklar diktiğini dile getiren Kıral, "Çocuklarımızın gece yattıklarında yanlarına alabileceği, onların gönüllerine dokunacak, onlara arkadaşlık yapacak oyuncaklar üretiyoruz." dedi.

Kıral, hazırlanan oyuncakların Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzede çocuklara ulaştırıldığını belirterek, bölgeye desteklerinin süreceğini kaydetti.

- "Deprem bölgesindeki çocukların yüzleri gülsün, mutlu olsunlar"

El sanatları öğretmeni Nalan Yakın da çocuklar için oyuncak dikerek bir nebze olsun yaraların sarılmasına katkıda bulunmak istediklerini anlattı.

Oyuncakları deprem bölgesine göndermenin yanı sıra kente gelen depremzede çocukları ziyaret ettiklerinde onlara da verdiklerini aktaran Yakın, "Arkadaşlarımızla çocuklar için doğal oyuncaklar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların yüzleri gülsün, mutlu olsunlar. Bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kursiyer Özlem Çınar ise depremzede çocuklar için bir şeyler yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Çınar, "Depremzede çocuklar, bir nebze de olsa onları güldürmek için yaptığımız oyuncaklarla inşallah mutlu olurlar." dedi.





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