Sakarya'da trafik kazasında vefat eden yaşlı kadın toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadınının cenazesi defnedildi.

Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında dün akşam meydana gelen kazada vefat eden 81 yaşındaki Ayten O'nun cenazesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze, Cuma vakti kılınan namazın ardından İnönü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ormanköy-Akyazı yolunda A.B.O. idaresindeki 54 H 2074 plakalı otomobil ile Y.H. yönetimindeki 61 HS 922 plakalı otomobil çarpışmış, sürücü ile annesi Ayten O. ve İ.B. yaralanmıştı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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