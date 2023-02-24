Sakaryaspor yöneticileri, kulüp adına Kırıkhan'da kurulan çadır kenti ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp adına Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulan çadır kente ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Sakaryaspor Çadır Kenti"nde 100 çadır, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kuruldu. Alanda ayrıca tuvalet, duş, kreş, aşevi, sosyal alan, mescit, eşya ve gıda deposu yer alıyor.

Genç ve yönetim kurulu üyeleri çadır kenti ziyaret ederek, bölge halkıyla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, çocuklara çeşitli hediye ve oyuncak dağıtıldı.

Açıklamada, "Projemizde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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