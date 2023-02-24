Ferizli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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SAKARYA (AA) - Ferizli Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İŞ Sendikası Sakarya Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerine yüzde 156 oranında zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında 1 Ocak'tan itibaren 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Toplu iş sözleşmesine, çocuklu aileyi desteklemek amacıyla da ek madde eklendi.

Şirket çalışanı 41 kişiyi ilgilendiren sözleşmede özlük hakları iyileştirmeleri, yemek, yakacak, çocuk ve öğrenim yardımları ile ikramiyeler ve mesai ücretlerinde artışlar yapıldı.

Ayrıca, 6 aylık periyotlarla yapılacak ücret zamları yeni sözleşmeye eklendi. Buna göre enflasyon ve hayat pahalılığına karşı 6. ayda ek zamlar yapılacak. Önceki sözleşmede yıllık 26 gün olan ikramiye ise ilk yıl için 40 güne, ikinci yıl için 52 güne çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, tarafların taleplerini ve tekliflerini ortak paydada buluşturduklarını belirterek, "Önümüzdeki 2 yılı kapsayacak güzel bir sözleşmeye imza attık. Bu sözleşmenin bütün çalışma arkadaşlarıma ve sendikamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ferizli Belediyesi olarak her zaman emeğin en yüce değer olduğunu savunduk ve çalışanlarımıza emeklerinin karşılığını verme gayreti içerisinde olduk. Toplu iş sözleşmesinin çalışan emekçi arkadaşlarıma ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de İşçiler adına güzel bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Ferizli Belediyesi ile bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmemizi imzaladıklarını belirten Gökdemir, "Ferizli Belediyesi çalışanlarımız için yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu sebeple sürecin başından beri iyi niyetli bir çaba ortaya koyan kıymetli Belediye Başkanımız Sayın İsmail Gündoğdu’ya teşekkür ederim. İnsana ve emeğe verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Toplu İş Sözleşmemiz Ferizli Belediyemize, değerli üyelerimize ve Ferizli’ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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