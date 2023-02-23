Sakarya'da ölümlü trafik kazasına ilişkin yakalanan sürücü tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yakalanan sürücü tutuklandı.
Ormanköy-Akyazı kara yolu Aktarla sapağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yakup H'nin jandarmadaki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen Yakup H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ormanköy-Akyazı kara yolunda Atakan Barış O. idaresindeki 54 H 2074 plakalı otomobil ile Yakup H. yönetimindeki 61 HS 922 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Atakan Barış O. ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralanmıştı.
Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten O, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.