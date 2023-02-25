Sakarya'da 3 arkadaşın atık varillerden ürettiği sobalar depremzedeleri ısıtıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 3 arkadaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayanlar için atık varillerden soba üretiyor.

Kocaali ilçesinde demirci ustaları Yusuf Kısa, Şaban Çelik ve Ömer El Ali, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Üç arkadaşın atık varillerden ürettiği sobalar, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderiliyor.

Depremin meydana geldiği günden bu yana bölgeye 250 varil soba ulaştırıldı.

- "Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Yusuf Kısa, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kısa, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinerek, "Boş durmayalım, yardım edelim dedik. Aklımıza atık variller geldi ve toplamaya başladık. Depremzede kardeşlerimizin üşümemesi için soba yapmaya karar verdik. Bu şekilde başladık, hala yapmaya devam ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Şaban Çelik, tamamen gönüllülük esasına göre çalıştıklarını dile getirerek, "Elimizdeki bütün işleri durdurarak depremin olduğu günden itibaren soba yapıyoruz. İhtiyaç kalmayana kadar da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kocaali'ye 4 yıl önce yerleşen Ömer El Ali ise Suriye'de demir ustası olarak çalıştığını anlatarak, "Suriye'de savaş ve deprem olduğu zaman bize battaniye geliyor ve ısınıyorduk. Aynen bu şekilde kardeşlerimize de varil soba geliyor, onları ısıtıyor. Ben o zaman çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

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