Sakarya Valisi Kaldırım'ın eşinden depremzedelere ziyaret

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım, deprem bölgelerinden gelerek kentte misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, afetler nedeniyle KYK'ya bağlı Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden Berihan Kaldırım, Yurt Müdürü Mahmut Aktunç ve ilgili yetkililerden hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Depremzede ailelerle sohbet eden, onların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaldırım, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti, "geçmiş olsun" temennilerinde bulundu.



Çocuklarla yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler veren Kaldırım, kentte çok sayıda depremzedenin misafir edildiğini belirterek, yaşanan bu zorlu süreçte onlara misafirperverliğin en hassas ve üst seviyede gösterildiğini ifade etti.



Yurtta 670 depremzedeyi misafir ettiklerini aktaran Aktunç da barınmanın yanı sıra rehabilitasyon, psikolog ve pedagog hizmeti de verdiklerini bildirdi.



Aktunç, yurtta anaokulu, oyun salonu ve spor salonu ile ücretsiz giyim marketi gibi imkanların sunulduğunu belirterek, okul çağındaki tüm depremzede çocukların yakındaki okullara yerleştirildiğini kaydetti.



Ziyarette, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı'nın eşi Şaziye Dınkırcı ve ilgili yetkililer de yer aldı.



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