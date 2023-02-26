Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedelere yönelik konteyner kent kurulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınşehir Mahallesi'nde 35 bin metrekarelik alanda, çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere toplam 400 konteynerin olacağı Sakarya Mahallesi'nde, bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su bağlantıları SASKİ tarafından tamamlandı.

Konteynerlere temiz su bağlantısının yapılmaya başlandığı bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilk vanayı açtı.

Yüce, bölgede SASKİ ile çok ciddi altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kanalizasyon hatları, ana hatlar döşendi. İçme suyu ve atık su hatları tamamlandı. Konteynerler de bir bir geliyor. Bütün ekiplerimizle buradayız. Planlamamız dahilinde Adıyaman'da 400 konteynerlik bir kent kuracağız." ifadelerini kullandı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren afet bölgesinde olduklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bizler deprem yaşamış, deprem sonrasını görmüş ve yeniden ayağa kalkmış şehrin insanlarıyız. Bu nedenle depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayacak insanlar bizleriz. Bu duygularla odak noktamızı afet bölgesine çevirdik. Sadece bizler değil, tüm Türkiye burada. Tek yürek olduk. İnşallah bu birliktelikle kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız."

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