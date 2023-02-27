Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'nde bulunan işletmeye ait bir bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede ahşap evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, ilçeye tatil için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya (22) ile Aleyna Songül Kara (21) hayatını kaybetti.

Cenazeler savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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