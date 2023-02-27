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Şanlıurfa'da depremi yaşayan genç kaleci, profesyonellik hayalini Sakarya'da gerçekleştirecek

AA

Şanlıurfa'da depremi yaşayan genç kaleci, profesyonellik hayalini Sakarya'da gerçekleştirecek

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'dan annesi ve iki kardeşiyle ayrılmak zorunda kalan 17 yaşındaki kaleci Eymen Özgültekin, formasını terletmeye Sakarya'da devam edecek.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'un 17 yaş altı takımının kalecisi Eymen, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri annesi ve iki kardeşiyle zarar görmeden atlattı.

Ailesiyle dedesinin yaşadığı Sakarya'ya gelen Eymen, eğitimine burada devam etmesinin yanı sıra futbol hayatını bırakmamak için Sakarya Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Erenlerspor ile anlaştı.

Eymen Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sarsıntı durunca evlerinden çıktıklarını ve bir süre konteynerlerde kaldıklarını anlattı.

Sakarya'da Büyükşehir ve Erenler belediyelerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Eymen, spor yaşamına devam etmek istediği için kente gelmeden önce araştırma yaptığını belirtti.

Eymen, başarılarını önceki kulübüne denk olarak gördüğü için Erenlerspor'a geldiğine değinerek, "Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Şanlıurfa'da spor lisesindeydim, burada da spor lisesine kaydımı aldım. Çok iyi davrandılar, çok naziktiler. Direkt beni aralarına aldılar. Çalışmalarıma devam edeceğim. Ne kadar kötü felaket yaşasak da hayat devam edecek. Ben de profesyonel olma, meslek sahibi olma hayalimi gerçekleştireceğim." diye konuştu.


- "Diğer sporcu kardeşlerimize de kapımız açık"

Erenlerspor Kulübü Başkanı Kadir Kocacık, Eymen'in deprem psikolojisini üzerinden atması ve spor hayatına devam etmesi açısından kulübün tüm imkanlarını sunduğunu söyledi.

Profesyonellik yolunda Eymen'e basamak olmak istediklerini dile getiren Kocacık, "Türkiye 2. liginde, 1. liginde kendisini gururla seyrederiz. Aynı zamanda deprem bölgesinden gelebilecek diğer sporcu kardeşlerimize de kapımız açık. Her türlü imkanı kendilerine sunacağız. Erenlerspor, altyapısıyla birçok başarı elde etmiş kulübümüz. Bu başarılara, genç kardeşlerimizle ve yine deprem bölgesinden gelecek kardeşlerimizle devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kocacık, tüm gruplarda mücadele ettiklerini ve 16 yaş altı kategorisinde şampiyonu olduklarına işaret ederek, 17 yaş altı grubunda birinci olup Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya'yı temsil edeceklerini sözlerine ekledi.


- "Bundan sonra kendisine ev sahipliği yapacağız"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem bölgelerindeki vatandaşların bir kısmının Türkiye'nin farklı şehirlerine gittiğini anımsatan Kılıç, "Orada spor yapan kardeşimiz Eymen, okulunu Sakarya'ya aldırdı, spor hayatına devam etek istedi ve bize nasip oldu. Erenlerspor'un çatısı altında ter dökecek. İnşallah bundan sonra kendisine ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Kılıç, afetin etkilediği illerden kulübe gelecek başka depremzedelerin olacağını bildirerek, onları da bağırlarına basacaklarını, bu süreci beraber atlatırken acılarını de hep birlikte paylaşacaklarını vurguladı.

Depremzedelerin normale dönmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dikkati çeken Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Erenlerspor 16 yaş altında Sakarya şampiyonu oldu. Türkiye finallerine gideceğiz. 17 yaş altında da gençlerimiz çok ciddi hazırlanıyorlar. Türkiye liglerinin birçok yerinde profesyonel oynayan futbolcularımız var. İnşallah bu kardeşimizi de profesyonel olarak diğer liglerde göreceğimize inanıyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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