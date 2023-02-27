Gölcük depreminde enkazdan kurtuldu, Kahramanmaraş'ta afetzedelerin yardımına koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük depreminde enkazdan kurtuldu, Kahramanmaraş'ta afetzedelerin yardımına koştu

AA

Gölcük depreminde enkazdan kurtuldu, Kahramanmaraş'ta afetzedelerin yardımına koştu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN/UĞUR SUBAŞI - İstanbul Tuzla'da, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminde enkazdan saatler sonra çıkarılan Gürkan Özer, arkadaşlarıyla kurdukları arama kurtarma ekibiyle Kahramanmaraş'ta aynı acıyı yaşayan afetzedelere yardım etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde medya, reklam ve emlak sektörlerinde çalışan 38 yaşındaki Gürkan Özer, yaklaşık 24 yıl önce meydana gelen depremde oturduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Yıkıntılar altından 8,5 saat sonra çıkarılan Özer, afetzedelere yardımcı olmak amacıyla arkadaşlarıyla 2014'te AFAD çatısı altında kurdukları Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneğinde (SAKE) başkan yardımcısı oldu.

Boğulma, ilk yardım, kayıp ve yangın vakaları ile deprem gibi afetlerde arama kurtarmada insanların yardımına koşan Özer, dernek üyeleriyle "asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklükteki depremlerde enkazda kalanlara umut oldu.

Özer'in de içinde bulunduğu 66 SAKE gönüllüsü, afet bölgesinde arama kurtarma hizmetinin yanı sıra depremzedelerin her türlü ihtiyacı için sahada görev aldı.

- "İnsanların her sıkıntısına umut olmaya çalışıyoruz"

Kahramanmaraş'ta saha koordinasyonunu yürüten Özer, AA muhabirine, hava şartlarının yumuşamasıyla ekiplerin bölgeye gelerek sıkıntıları giderdiğini söyledi.

Sahada aynı zamanda sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle uğraşmak zorunda kaldıklarına değinen Özer, "Mesela 'devlet yok' dedikleri noktada, eğer orada arama kurtarma ekiplerinin aracı, gönüllüler de varsa devlet oradadır. Çünkü biz orada devletin eksikliğini hissetmedik. Vatandaşlarımız gerçekten sahada olanlardan bilgi alırsa doğru bilgiye ulaşmış olur." dedi.

Özer, insanları enkazdan çıkardıktan sonra yaşadıkları sevinci tarif etmelerinin imkansız olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"1999 depreminde ben de 8,5 saat sonra enkazdan çıktım. Üyelerimiz depremi yaşadıkları için aslında konuyu bilen insanlarla yola çıktık. Göçük altında o insanların nasıl psikoloji içerisinde olduğunu biliyorum. Anlıyorum çünkü onların ne yaşadığını. Göçük içindeyken şöyle bir şey yaşıyorsunuz? İlk dakikalarda ses duymadığınız zaman umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Umutsuzluk, insanı ölüme götürüyor ama bir süre sonra insanların sesini duymak, size umut aşıladığı için can havliyle ayakta kalmayı, sabredebilmeyi öğretiyor."

Bölgede arama kurtarma faaliyetinin yanında aslında psikolojik hizmet verildiğini de anlatan Özer, "Kadın arkadaşlarımız ailelerle ilgileniyor. Çocuklarla ilgilenen arkadaşlarımız var. Bir anlamda oradaki insanların her sıkıntısına umut olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Bütün yorgunluğumuz onları çıkarınca bitti"

SAKE Derneği Başkanı Erdal Aydın da Hendek Belediyesinin tahsis ettiği araçla 22 kişiyle afet bölgesinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Aydın, SAKE olarak 10 gün görev yaptıkları deprem bölgesinde 12 hayata dokunduklarını bildirerek, "Bütün yorgunluğumuz onları çıkarınca bitti." dedi.

Binanın içinde artçı depreme yakalandıklarını vurgulayan Aydın, "Arka tarafımız çökmeye başladı, ön taraftan çıkış yerine kaçarken yukarıdan molozlar düşüyordu. Ekip arkadaşlarımızla bekledik. Molozlar düşünce o aradan kaçtık. Üzerimize de biraz moloz düştü. Omuzumuzdan da yaralandık ama bunları görmüyoruz. Oradan canlı çıkarmanın sevinci bize yetiyor." diye konuştu.

- Gönüllü Kirencigil, depremzedeyle yaşadığı "yelek" diyaloğunu anlattı

Dernekte 2015'ten beri gönüllü çalışan Sakarya Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencisi Salih Kirencigil ise enkazdan 58 saat sonra kurtardıkları Emine Kızıloğlu ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"Biraz kaygılıydı, sakinleştirdim onu. Sonra o da bizi görünce kendini iyi hissetmeye başladı. Çıkarınca teşekkür etti, biz de ona teşekkür ettik, bize çok yardımcı oldu içeride. Emine teyzenin yeleğini yırtmak zorunda kaldık; 'Onu kesmeyin, yeni diktim.' dedi. 'Emine teyze merak etme yenisini alırız.' dedik. 'Yok onu kendi emeğimle diktim, emek var.' dedi. Sonra 'Sen yaşa da yeniden dikersin.' dedik. Böyle isteği olmuştu bizden ama karşılayamadık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da zincir marketin deposu yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Sakarya'da zincir marketin deposu yangında hasar ...
Şanlıurfa'da depremi yaşayan genç kaleci, profesyonellik hayalini Sakarya'da gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremi yaşayan genç kaleci, ...
Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü/ ...
Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü
Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü
YEREL HABERLER Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü
(Görüntülü)- TATİL YAPTIKLARI BUNGALOV YANDI 2 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- TATİL YAPTIKLARI BUNGALOV YANDI 2 ÖLÜ
Sakarya'da çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da konteyner ...
Kestiği ağaç üzerine devrildi, ambulansta kalbi durdu; hastanede öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağaç üzerine devrildi, ambulansta kalbi ...
Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ...
Karasu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karasu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını ...
Sakarya Valisi Kaldırım'ın eşinden depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'ın eşinden depremzedelere ...
Sakarya'da 3 arkadaşın atık varillerden ürettiği sobalar depremzedeleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Sakarya'da 3 arkadaşın atık varillerden ürettiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.