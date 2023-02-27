Sakarya'da öğretim elemanlarının diktiği kışlık kıyafetler depremzedeleri ısıtacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da öğretim elemanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için kışlık kıyafet dikiyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğretim elemanları, depremzedelere destek vermek için harekete geçti.

Öğretim elemanları tarafından hayata geçirilen uygulamayla Ferizli Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerinin de katkısıyla çocuk, kadın ve erkek grupları için çeşitli kışlık kıyafet üretimi yapılıyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ferizli MYO'yu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Sarıbıyık, depremzedeler için üniversite birimlerinin özveriyle çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, iyilikte birleşen tüm gönüllüleri tebrik etti.

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