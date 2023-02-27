28 Şubat "postmodern darbesi" Sakarya'da konuşuldu

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SAKARYA (AA) - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına ilişkin Sakarya'da etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Derneği'nce Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Başiş'in duasıyla başladı.

28 Şubat'ı anlatan film gösteriminin ardından konuşma yapan dernek başkanı Ali İnci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

İnci, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerinin, STK'lerin ve Sakarya'nın deprem bölgesinde olduğunu belirterek, bölgede birlik ve beraberlik içerisinde çalışan herkese teşekkür etti.

Darbe dönemindeki tanıklıkları ve yaşadıklarını anlatan İnci, "15 Temmuz'da milletimiz meydanlardaydı, biz de Sakarya'da meydanlardaydık. Hepimiz farklı yerlerde 15 Temmuz'u yaşadık, 28 Şubat'ı da yaşadık. 80 darbesini yaşadık. 60 darbesinde ağladık, 80 darbesinde sessiz kaldık." dedi.

İnci, 15 Temmuz darbe girişiminin, liderin varlığı ve halkın onun yanında durması sayesinde başarısız olduğuna dikkati çekerek, "Biz kesinlikle unutmayacağız, unutturmayacağız. Artık ülkemizde demokrasinin dışında herhangi bir gücü asla tanımayacağız. Milletin gücünün üzerinde güç tanımıyoruz, tanımayacağız da." diye konuştu.

Toplantıya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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