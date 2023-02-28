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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten depremzede ailelere ziyaret

AA

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten depremzede ailelere ziyaret

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Sakarya'ya gelen akraba 2 aileyi ziyaret etti.

Atabek ve Övün, 1999'da Marmara depremini yaşayan hayırsever Mehmet Yıldırım'ın Pamukova ilçesinde tahsis ettiği evde 2 yıl boyunca kira ödemeden konaklayacak Çankaya ve Yıldırım ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ailelerle sohbet eden Atabek, "Miran" isimli çocukla oyun oynayıp ona oyuncak hediye etti.

Milletvekili Atabek, AA muhabirine, kentte depremzedeleri misafir ettiklerini belirterek, "Bu anlamda özellikle hayırseverlerin evlerini açmasını çok kıymetli buluyorum çünkü insanın varken paylaşması çok kıymetli bir şeydir. 1999 depreminde Sakarya bunu yaşadı. 1 dakikada öyle bir afet oluyor ki elinizdeki birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla yardımlaşmanın, kardeşlik hukukunun ne kadar kıymetli olduğunu 1999 depremini yaşamış bir şehir olarak çok iyi biliyoruz." dedi.

Afetin büyüklüğünün tarif edilecek gibi olmadığını, dünya gözüyle görülen en büyük depremlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Atabek, şöyle devam etti:

"Bir küçük kıyamet gibi ve o kadar çok yer etkilenmiş ki bu afetten, aynı anda 10 ilin ve bu depremden etkilenen binlerce kardeşimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Devlet zaten bütün imkanlarıyla seferber durumda ama vatandaşlar olarak birbirimize el uzatmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda evini açan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hepimizin içi kan ağlıyor. Bu acı hepimizin hanesine düştü. Dolayısıyla ancak el ele verebilirsek, birbirimize destek olup bu acıları paylaşabilirsek üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."

Atabek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetini gördüklerini belirterek, "Devletin bütün unsurlarıyla bölgede ilk andan itibaren canhıraş şekilde nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Konteyner kentlerin bir kısmı bitti, bir kısmı inşaya devam ediyor. İnşallah çok kısa süre içinde konutların da biterek oradaki hayatın normalleşmesi noktasında elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyor olacağız. Tüm ülkemize geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

- "Yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak istiyoruz"

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ise depremlerin ardından harekete geçtiklerini, herkesin elindekini, avucundakini meydana getirdiğini söyledi.

Yardım tırları ile arama kurtarma yapmak isteyen görevlileri bölgeye gönderdiklerini anlatan Övün, "Birkaç gün sonra 'Oradaki insanlar çok zor durumda, onları buraya davet edelim, misafir edelim.' diyenler benimle görüşmeye başladı. Kimisi dayalı döşeli evini açtı, kimisi 'Evim var ama içi boş.', öbür taraftan biri de 'Benim eşyalarım var.' dedi. Biz de koordine olup misafirlerimizi kabul etmeye başladık." dedi.

Övün, şu anda 364 kişiden oluşan 116 ailenin Pamukova'da konakladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de eşimle beraber onları ziyaret ediyorum, hal hatır soruyorum. Tabii ciddi bir sıkıntıdan geldiler, onların bu yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak istiyoruz. Biz onlarla beraberiz, onları da bırakmayacağız inşallah. Devletimiz her unsuruyla deprem bölgesinde, tüm hizmetini veriyor. Vatandaşlarla beraber depremzedelerin yanındayız."

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