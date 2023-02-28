SUBÜ'de akademisyenlerin derslerdeki performansı "Pedagojik Formasyon Destek Programı"yla artırılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) akademisyenlerin derslerdeki performanslarını artırmak ve güncel teknolojilerden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla "Pedagojik Formasyon Destek Programı" başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta 2021 yılı sonrasında üniversite bünyesine katılan akademisyenlerin dahil edildiği program, ilerleyen süreçte üniversitedeki tüm akademisyenleri kapsayacak.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen programda, SUBÜ Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kırksekiz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Subhan Ekşioğlu, Dr. Öğretim Üyeleri Levent Ertuna ve Gözde Sezen Gültekin, bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.

Programda "sınıf yönetimi, öğretimin planlanması, eğitim öğretimde dijital olanakların kullanılması ve ölçme değerlendirme" başlıkları ele alınıyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, sınıf yönetiminin son derece önemli olduğunu, öğretim çıktılarına odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Destek programıyla ders süreçlerine katkıda bulunmak istediklerini belirten Sarıbıyık, "Sizlerden beklentimiz, sorularınızla bu programın daha verimli hale gelmesini sağlamanız. Programı düzenleyen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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