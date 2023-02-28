Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde oluşturulan oyun alanlarında çocuklar sosyal aktivitelere katılıyor.

Belediye'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da psikosyal destek için bazı faaliyetler yürüten ekiplerin çadırlara "oyun alanları" kurduğu belirtildi.

Bu alanlarda oyunlar, film gösterimleri, eğitici uygulamalar ve birçok aktivite yapan ekiplerin, çocukların yüzünü güldürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Depremin çocuklara getirdiği psikolojiyi hızlı şekilde silmek için gayret eden Büyükşehir Belediyesi, çocuklara oyun hamuru, boyama, sosis balon etkinliği ve şişme oyun parkı uygulaması gibi imkanlar sunuyor. Depremzedeler, etkinliklerin yanı sıra 7/24 ikramların yapıldığı bu alanda moral buluyor."

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