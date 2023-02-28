Sakarya'da araçta silahla vurulan gencin ölümüne ilişkin 3 zanlı adliyede

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde araçta silahla vurulmuş bulunan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Tığcılar Mahallesi'nde vatandaşlarca kasıklarından yaralanmış halde bulunan Bahadır Malkoç'un (23) kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.

Şüpheli B.T. (25) ve kız arkadaşı E.C. (25) polisin Karasu ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı, zanlı T.G. ise emniyete gelerek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheliler ile Malkoç arasında alacak-verecek meselesi bulunduğu, bu yüzden tartıştıkları belirtildi.



Olaydan sonra gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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