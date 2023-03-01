Sakarya'da Yaşlı Destek Merkezi ekipleri, depremzedelerin yanında

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), kentte misafir edilen 65 yaş üstü depremzedelere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, YADEM ekiplerinin depremzede yaşlılara Büyükşehir Belediyesinin sosyal mağazası ve marketinden giyim ile erzak desteği, hasta yıkama, evde temizlik ve hastane refakati hizmeti sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Malatya'da depreme yakalanan ve evi yıkıldıktan sonra Valilik koordinasyonuyla Sakarya'ya gelen 85 yaşındaki Hasan Durukan'ın elinden YADEM tuttu. Tüm banka kartlarını enkaz altında kalan Durukan'a, YADEM ekipleri refakat ediyor. Banka işlemlerini yapan, kişisel bakım ve saç sakal kesimi hizmetini veren ekipler, 'En iyi biz anlarız.' düşüncesiyle büyük bir hassasiyetle çalışıyor." ifadelerine yer verildi.



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