Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Genç'ten HAYKOOP'a ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Mustafa Genç ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğini (HAYKOOP) ziyaret etti.
Borsa ve birlik çalışmalarının görüşüldüğü ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Genç, HAYKOOP'un sadece Sakarya'ya değil, Kocaeli'ye de hizmet götürmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Kendilerinin çiftçilerin mahsullerini, HAYKOOP'un ise hayvancılık ve süt üretimi yapan kişilerin ürünlerini sanayi kuruluşlarına değerinde pazarladığına işaret eden Genç, kooperatife her zaman destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Genç, kooperatif başkanlığına seçilen Mustafa Zafer ve yönetim kuruluna görevlerinde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zafer de Genç'e ilgisinden dolayı teşekkür etti.