Ferizli'de misafir edilen depremzedelerin sağlık durumu günlük takip ediliyor

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SAKARYA (AA) - Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, ilçede misafir edilen depremzedelerin sağlık durumunu günlük takip ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden ayrılmak zorunda kalan 460 depremzede, Ferizli'ye geldi.



Burada yeni hayat kurmaya çalışan depremzedelerin sağlığı, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezince takip ediliyor.



Ekibiyle günlük olarak evleri ziyaret eden Merkez Başkanı Gülşah Yılmaz, afetzedelerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi alıyor.



Hastalığı bulunan depremzedelerin durumu, daha sonra ilgili kuruluşlara bildiriliyor.



Yılmaz, AA muhabirine, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün bilgisi dahilinde 460 depremzedeyle görüştüklerini belirterek, "Herhangi bir hastalık geçirip geçirmediklerini soruyoruz. Daha sonra bunu Ferizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletip sonuçlarını ilgili kişilere bildiriyoruz." şeklinde konuştu.

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