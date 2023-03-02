Depremde yakınlarını kaybeden çift, anılarıyla dolu Hatay'a gelecekte dönmeyi planlıyor

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SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN/UĞUR SUBAŞI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'dan Sakarya'ya gelen çift, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybetmelerine neden olan afeti unutup hayata tutunmaya çalışıyor.

Hatay'da PTT'de görevli memur 41 yaşındaki Serhan Aydın ile sağlık memuru 39 yaşındaki eşi Asiye Aydın, 6 Şubat'ta meydana gelen depreme iki çocuğuyla 5 katlı apartmanın en üst katında yakalandı.

Evleri hasar görse de kurtulmayı başaran Aydın ailesi, birçok yakınını ve arkadaşını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan çift, yanlarına akrabalarını da alarak kentten ayrıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yurt dışındaki bir hayırseverin tahsis ettiği evde yeni hayat kurmaya çalışan çift, yaraların sarılmasının ardından birçok anıyı biriktirdikleri Hatay'a yeniden dönmek istiyor.

- "Acımızı dinlerken bizi anladıklarını hissettik"

Serhan Aydın, AA muhabirine, sarsıntı anında kızıyla merdivene doğru çıktığını ancak eşinin mobilyalar devrildiği için yanlarına gelemediğini söyledi.

Deprem anında ayakta duramadıklarını anlatan Aydın, "Kızıma sarılarak beklemeye başladım. Deprem bittiğinde eşimin sesini duydum, hemen içeri girip onları çıkardım. Şiddetli yağmur yağıyordu. İlk şoku atlattıktan sonra üstümüzü giyinip hızlıca aşağı indik. Dışarı çıktığımızda sanki stadyuma girer gibi büyük gürültü duyduk. İnsanların sesleri, çığlıklar... Herkes bir yerlere koşuyor ama kimse kimseyi görmüyordu." diye konuştu.

Aydın, burunlarının dahi kanamadığını ancak yakınlarından ve iş arkadaşlarından çok fazla kişiyi kaybettiklerini dile getirerek, kime ulaşmaya çalıştıysalar vefat haberini aldıklarını söyledi.

Baldızının yanına Pamukova'ya geldiklerini belirten Aydın, "İnsanlar bu acıyı daha önce yaşamalarından dolayı öyle empati kurdular ki acımızı dinlerken bizi anladıklarını hissettik." dedi.

Aydın, Hatay'daki annesi ve kız kardeşini de Pamukova'ya getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada hayat kurmayı düşünüyoruz, en azından Antakya'nın yaraları sarılana kadar. Antakya'ya dair maalesef hiçbir şey kalmadı. Acılarımız çok fazla, hatırlamamaya çalışıyoruz. İnanın telefona baktığım zaman onlarca vefat etmiş arkadaşımın numarası var, silmeye dahi kıyamıyorum. Belki hata olmuştur, bir gün ararlar diye umutla bekliyoruz."

Duygusal bağları bulunan Antakya'ya en yakın zamanda dönmeyi düşündüklerini dile getiren Aydın, dostları ve vefat eden arkadaşlarının orada olması dolayısıyla bağlarını koparmak istemediklerini vurguladı.

- "Mutlaka geri döneceğiz ama süreç gerekiyor"

Asiye Aydın da kurtuldukları için kendilerine şanslı diyemediklerini çünkü fazla kayıp verdiklerini anlattı.

Yaşadıkları şehri, arkadaşlarını, her şeylerini bırakmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Aydın, "Mutlaka geri döneceğiz ama süreç gerekiyor. Zordu, deprem sabahında oğlum ağlıyor, çok küçük, maması yok, alabileceğim hiçbir şey yok. Eve girmek zorunda kaldık eşimle. 30 saniyede ne alabildiysek... Zaten insan bakıyor sağına soluna, maddiyat hiç önemli değil, kendimizi nasıl kurtardık acaba oradan diye düşündüm." ifadesini kullandı.

Pamukova halkının çok içten olduğunu ve burada çok sayıda insanla tanıştığını belirten Aydın, "Kabullenmek çok zor, henüz kabullenmiş de değiliz, kabullenemiyor insan. Nasıl düşüneceğini de bilemiyor insan. Çok zor, insanın çaresiz kaldığı bir süreç. Hiçbir şekilde çözüm yolun yok. Şu an burası benim evim ama evim değil. Olabilir mi, mutlaka olacak ama ne zaman bilemiyorum." diye konuştu.

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