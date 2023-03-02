Depremzede çocuklar ilkokul öğrencilerinin ördüğü atkı ve berelerle soğuktan korunacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde depremzede arkadaşlarının üşümemesi için kampanya başlatan ilkokul öğrencileri, ördükleri atkı ve bereleri Kahramanmaraş'a gönderdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede arkadaşlarına soğuk kış gününde yardım etmek için kampanya başlatan Elbirlik İlkokulu öğrencileri, duyarlılıklarıyla örnek oldu.
Öğretmenlerinin desteğiyle atkı ve bere ören öğrencilere, veliler de kazak ve yelek yaparak destek verdi.
Okul Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerin depremzede arkadaşları üşümesin diye minik elleriyle ördükleri el emeği göz nuru atkı ve berelerini, ayrıca velilerimizin ördükleri kazak ve yelekleri öğretmenlerimizin katkılarıyla paketleyip gönderdik. Yavrularımızı canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.