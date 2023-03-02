Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da vatandaşlardan tehdit ve şantajla para aldığı iddia edilen bir çeteye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve şantajla vatandaşlardan para alındığı bilgisine ulaşılması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin teknik takibi ve çalışmalarıyla belirlendi.



Ekipler, düzenlenen operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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