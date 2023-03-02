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Adapazarı Kızılay Şubesi, Hatay'da depremzedelere çadır kurdu

AA

Adapazarı Kızılay Şubesi, Hatay'da depremzedelere çadır kurdu

SAKARYA (AA) - Adapazarı Kızılay Şubesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'ın Yayladağ ilçesinde afetzedeler için 34 çadır kurdu.

Şube Başkanı Nur Gülşan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerin yer aldığı 15 kişilik ekiple yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölgeye kurulan 34 çadırda soba, yatak, yorgan, battaniye, yastık, halı, odun, hijyen malzemeleri, el feneri, araç şarjı gibi tüm ihtiyaçların bulunduğunu anlatan Gülşan, başta yardımsever bağışlar ve yetkililer olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gülşan, vatandaşların barınma, giyim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra Kızılay gönüllü genç ekibiyle çocuklar için eğlenceli aktiviteler yapıldığını aktararak, şişme balonlardan oyun parkurları kurduklarını, çocuklara oyuncak, çikolata, atıştırmalık dağıtıldığını kaydetti.

Gece sineması da kurduklarına değinen Gülşan, depremzedelere her türlü psikolojik destek sağlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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