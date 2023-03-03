Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen operasyonda 82 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, İ.Ö. (61), S.Ö. (36), H.Ö. (31) ve M.A. (29) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 82 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ö, S.Ö. ve H.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.