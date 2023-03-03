Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen operasyonda 82 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen op​​​​​​​erasyonda, İ.Ö. (61), S.Ö. (36), H.Ö. (31) ve M.A. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 82 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ö, S.Ö. ve H.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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