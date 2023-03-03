Gönüllü vantrilok öğretmenler kuklaları depremzede çocuklar için oynatıyor

SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da gönüllü vantrilok öğretmenler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden aileleriyle kente gelerek yurda yerleştirilen çocuklara kuklalarla gösteri yapıyor.

Arifiye ilçesindeki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına moral vermek ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de çocuklara yönelik psikososyal destek programları devam ediyor.

Kentte görevli gönüllü vantrilok (ağzını kıpırdatmadan ses çıkaran kişi) öğretmenler, depremzede çocuklara yaşadıklarını unutturmak için kuklalarla gösteri sunuyor.

Ayrıca şarkılar söyleyen, çizgi film izleyen ve çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşarak keyifli vakit geçiriyor.

- "Kuklalarla depremzede çocukları buluşturduk"

Öğretmen Emine Coşkuntürk, AA muhabirine, Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, kentte misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kuklalarla depremzede çocukları buluşturduklarını dile getiren Coşkuntürk, "Çocukların mutluluğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarla şarkılar söyledik, film seyrettik, vantrilok kuklalar izlettik. Çok mutlu oldular." diye konuştu.

Coşkuntürk, çocukların kuklalara ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Kuklalara sarıldılar, öptüler. Bizlere de sarılıp öptüler. Bizim için de büyük bir mutluluk oldu çocuklarla birlikte olmak. Bizim için de çocuklar için de farklı bir etkinlik oldu. Bu etkinliği sık sık tekrar yapacağız." dedi.

Öğretmen Buket Yayuk da çocukların vantrilok kuklalarla tanıştığını belirterek, çocukların mutluluğunun gözlerine yansıdığını kaydetti.

Yayuk, çocukları depremin etkisinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Çocuklarla vakit geçirdik. Onları bir nebze de olsun mutlu ettiysek ve onların acılarını bir an olsun dindirdiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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