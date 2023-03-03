Sakarya ve çevre illerde EYT'liler SGK il müdürlüklerine başvuru yapıyor

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SAKARYA (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te bu kapsama giren vatandaşlar başvuru yapmaya başladı.

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine gelen vatandaşlar, kısmen yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, sıraya girerek evraklarını görevlilere teslim ediyor. Bazı il müdürlüklerinin bahçesine kurulan masalarda ise görevliler tarafından vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

- "31 Mart'ta kadar süre var"

Sakarya SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, AA muhabirine, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluğun başladığını, buna yönelik tedbir aldıklarını söyledi.

Mesai başlayınca gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Çavuş, "Şu an süreç kontrol altında herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Vatandaşlardan panikle bir yoğunluk oluşturmasını istemiyoruz. 31 Mart'ta kadar süre var. Bugün de müracaat etse 31 Mart'ta da müracaat etse maaşını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Vatandaşları yönlendiriyoruz, arkadaşlar rehberlik hizmetinde de bulunuyorlar." diye konuştu.

- "Bu anı dört gözle bekliyorduk"

​​​​​​​ Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde de EYT'lilerin başvuruları devam ediyor.

İl Müdürü İsmail Ünlü insanların sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladığına değinerek, "Bu uzun süreden beri olan bir bekleyişti. Farklı birimlerde, başvuru lokasyonları oluşturduk." dedi.

Emeklilik için başvuruda bulunanlardan Ersel Efe'nin işlemleri tamamlanarak "maaş bağlama belgesi" verildi.

İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi'nde Efe'ye belgesini İl Müdürü Ünlü takdim etti.

Yasanın çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Efe, "Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah razı olsun. Yaşanan depremin de ardından çıkması ayrı bir önem taşıyordu. Orada bizim gibi birçok EYT'li kardeşimiz var, onların da belki yaralarına merhem olur. Çok teşekkür ediyorum. Devletimiz sağolsun, varolsun." açıklamasında bulundu.

Efe, çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, "Özel sektörde bir spor mağazasında arkadaşıma yardımcı oluyorum. Yine devam edeceğim. İki çocuğum var, biri mühendis, biri üniversitede okuyor." dedi.

Emeklilik dilekçesini sunan 49 yaşındaki Mehmet Ali Akyıldız da 1998 yılında belediyede işe başladığını dile getirerek, "Çok şükür EYT yasasıyla birlikte dünden itibaren emekli olmuş bulunuyorum. Allah devletimizden razı olsun. Çok memnunum. SGK'daki işlemlerim 5 dakika sürmedi." ifadelerini kullandı.

İlk maaşıyla ilgili bir planı olmadığını belirten Akyıldız, "Eşime vereceğim kartımı. Eşim artık evin geçimini sağlayacak. Ben de artık başka bir iş yapabilirsem, başka iş yapmaya çalışacağım." şeklinde konuştu.

- "EYT bizi çok memnun etti"

Bolu'da emeklilik başvurusunda bulunan 49 yaşındaki İsmail Kavarna, ilk olarak prim gün sayısına göre emekliliği hak edip etmediğine baktıklarını kaydetti.

İncelemeler sonucunda emekli olmaya hak kazandığının belirlendiğini aktaran Kavarna, "Emeklilik müracaatında bulunmak için dilekçe verdim. EYT bizi çok memnun etti." dedi.

Zonguldak'ta da emeklilik başvurularını yapmak isteyenler SGK İl Müdürlüğüne geliyor.

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Yoğun bir dönem. Herkesin işi bir şekilde halledilecek. Organizasyonumuzu da bu şekilde kurgulamış durumdayız. Karşılıklı bir anlayışın gerektiğini düşünüyoruz. Umarım herkesin isteği kısa zamanda sonuçlanır ve emeklilik hayatlarına başlanmış olur." şeklinde konuştu.

Bartın'da başvuruda bulunan Hasan Cambaz, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duymasıyla işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna geldiğini ve 3 Nisan'da emekli olabileceğini öğrendiğini söyledi.

SGK'dan alacağı belgeyi iş yerine vermesi gerektiğini öğrendiğini belirten Gül, "Burada bizimle hızlı bir şekilde ilgilendiler. Sistem de hızlı. EYT herkese hayırlı olsun. Önce bir emekli olalım, çalışıp çalışmayacağımıza sonra bakacağız." dedi.

Karabük'te emeklilik dilekçesini veren Şaban Doğan, emekli olduğu için mutlu olduğunu, heyecanlandığını kaydetti.

EYT ile gününü doldurduğunu anlatan Doğan, "Herkese hayırlı olsun, maaşlarını güle güle harcasınlar." ifadesini kullandı.

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