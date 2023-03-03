Sapanca Kaymakamlığı çalışanı odasında ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sapanca Kaymakamlığı özel kalem biriminde çalışan Selahattin Uysal (49) odasında ölü bulundu.
Uysal'ın akşam eve gelmemesinden şüphelenen oğlu, telefonla ulaşamadığı babasının çalıştığı Sapanca Kaymakamlığına gitti.
Binanın güvenlik görevlisiyle babasının odasına giden oğlu, babasını koltuğunda hareketsiz halde gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uysal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Uysal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.