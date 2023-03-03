Sakarya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri Hatay'da "can dostlar"ın yarasını sarıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi veteriner ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da günde 300'den fazla evcil hayvanı muayene ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler Antakya ilçesinde enkaz altından kurtarılan hayvanlara tıbbi destek sağlıyor.

Mobil tedavi aracıyla çalışma yürüten ekiptekiler, Almanya'dan gelen veteriner hekimlerle ortak çalışma yapıyor, hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İhbar üzerine harekete geçen 3 kişilik ekip, hayvanları kontrolünü ve genel muayenesini gerçekleştirdikten sonra Hatay Büyükşehir Belediyesinin Antakya'da bulunan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıyor.

Öte yandan, evcil hayvanların çiplerinin olup olmadığı kontrol ediliyor, çipli hayvanlar sahiplerine teslim ediliyor. Bu kapsamda şu ana kadar 20 kedi çip sistemi sayesinde sahiplerine kavuşturuldu.

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