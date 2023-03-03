Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevinden günde 5 bin kişiye yemek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevi ve mobil hizmet aracı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da günde 5 bin depremzedenin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatay'ın Sakarya Mahallesi'nde kurulan Aşevi ve mobil hizmet aracıyla binlerce depremzedeye merhem olunduğu kaydedildi.

Aşevinin günün her saatinde hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Aşevinde sabah 750 kişilik çorba ve kahvaltılık, öğlen 1500 kişilik 3 çeşit yemek ve akşam ise 2 bin 500 kişilik olmak üzere 5 bine yakın depremzedeye yemek ulaştırıyor. Depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan tüm personele de hizmet veren ekipler, 3 çeşit paketlenmiş yemek dağıtıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bölgede depremzedenin gıdadan giyime, kişisel hijyen ve temizlik ürünlerine kadar tüm temel ihtiyaç ve taleplerini karşıladığı, hizmet aracında 7/24 çay, kahve ve atıştırmalık servisi gerçekleştirildiği anlatılarak, çalışmaların devam edeceği belirtildi.



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