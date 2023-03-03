Sakarya'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Taraklı-Geyve yolu Kil Hamamı mevkisinde Bilal I. yönetimindeki 54 SL 045 plakalı yem yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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