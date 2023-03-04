Sakarya Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki fay hatlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki fay hatlarını inceledi

AA

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki fay hatlarını inceledi

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI/ONUR ORHAN - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki fay hatlarıyla ilgili yaptığı incelemeye ilişkin, "Fay zonundan uzaklaştıkça yıkım azalıyor." dedi.

SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı da olan Utkucu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Rektör Prof. Dr. Hamza Al'ın desteğiyle inşaat mühendisliği bölümünden heyetle bölgeye gitti.

Utkucu, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Sert ile fay hatlarını inceledi.

- "4,5 - 5 metreye varan yer değiştirmeler gördük"

Prof. Dr. Utkucu, AA muhabirine, Hatay Kırıkhan'dan başlayarak Adıyaman Çelikhan'a kadar fay hattı üzerinde ölçümler aldıklarını ve gözlemler yaptıklarını söyledi.

Ulaştıkları sonuca değinen Utkucu, "Bir kere bu deprem kırığının yaklaşık olarak 350 kilometre olduğunu gördük. Bu önemli bir gözlem, depremin büyüklüğünün 7,8 - 7,9 olduğunu arazi gözlemleriyle doğrulamış oluyoruz. Fay hattı boyunca 4,5 - 5 metreye varan sol yanal ötelemeler, yer değiştirmeler gördük. Bunları hesaba kattığımızda depremin 7,8 ila 7,9 civarı büyüklüğe sahip olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Utkucu, Kahramanmaraş sismik boşluğunun 1513 yılından beri deprem üretmediğini, bu depremde sadece Kahramanmaraş sismik boşluğunun kırılmadığını aktararak, 1822 Antakya depremiyle kırılan fay ile Erkenek fayının da kırıldığını gördüklerini kaydetti.

Geçmişte üç depremi ayrı ayrı üreten bu fay segmentlerinin son depremle aynı anda kırıldığını, bu nedenle böyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını vurgulayan Utkucu, "Bu depremin Anadolu coğrafyasının en büyük depremlerinden biri olduğunu arazi gözlemleriyle de ortaya koymuş olduk. Tarihte bu aralıklarla depremler olmuş, biz buna deprem çifti diyoruz." dedi.

- "Artçı depremler farklı faylar üzerinde çok uzakta da meydana gelebilir"

Utkucu, iki depremin peş peşe meydana gelmesinden çok ikinci depremde kırılan fayın sürpriz olduğuna dikkati çekerek, birinci şoku atlatmadan ikinci şokun da gelmesinin kuvvet olarak farklılık oluşturduğunu anlattı.

Deprem bölgesinde çok sayıda artçının olduğunu ve devam edeceğini dile getiren Utkucu, şöyle konuştu:

"20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4'lük deprem de sismolojik olarak klasik bir artçı deprem. Üstelik biz gerilmesini modelledik ve rapor olarak da yayımladık. Artçı depremin meydana geldiği faya birinci deprem tarafından gerilme yüklenmiş. Dolayısıyla artçı deprem olmanın tüm özelliklerini taşıyor. Artçı bir depremdir ama farklı bir fay üzerinde meydana gelmiştir. Artçı depremler farklı faylar üzerinde çok uzakta da meydana gelebilir. Ana şokla gerilmeleri ispatlanabilir, biz de ispatladık."

Utkucu, Pazarcık merkezli ilk depremin, 1999'da Gölcük ve Düzce'de meydana gelen iki depremin enerjisinin toplamından üç kat fazla olduğunu söyledi.

Hatay'daki 6,4'lük depremin, ilk depremin yüzde 1'i bile olmadığını kaydeden Utkucu, "Bu da onun artçı deprem olarak nitelendirilmesi için bir kanıt. İkinci olan Elbistan depremi 7,7 büyüklüğünde. Diğeriyle yarısı kadar bir sismik momente sahip. Dolayısıyla ayrı bir ana şok olarak değerlendirebilir. Bu da bir deprem çiftidir." ifadelerini kullandı.

Murat Utkucu, büyük depremin ardından çevredeki fayların da etkilendiğin, İç Anadolu Bölgesi'nde Niğde ve Kayseri'de meydana gelen depremlerin de "tetiklenmiş depremler" olarak nitelendirilebileceğini aktardı.

- "Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay zonları birbirleriyle etkileşimli"

Depremin etkilerinin onlarca yıl devam edeceğine işaret eden Utkucu, "Doğu Anadolu Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkileşimi elbette vardır. Çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Bu etkileşimin nasıl olduğu konusunu da çalışıyoruz. Doğu Anadolu Fay Zonu geçen yüzyılda sessiz bir dönem geçirdi, bu yüzyılda ise hareketli bir dönem sergiliyor. Geçen yüzyılda Kuzey Anadolu Fay Zonu çok aktifti. 7'den büyük 8 deprem üretti. Birbirleriyle bir ilişki var. Birisi çalışırken diğeri bekliyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Utkucu, deprem bölgesinde fay hattının ortasından geçtiği birçok yerleşim gördüğünden bahsederek, şunları söyledi:

"Fay, Adıyaman Gölbaşı'nın şehir merkezini çaprazlama kesiyor. Fayın geçtiği yerde sanki silgiyle oradaki binaları silmişsin gibi bir hal var. Bu da faylar üzerine yerleşim yapmamanın önemini gösteriyor. Fay zonundan uzaklaştıkça yıkım azalıyor. Fayın üzerinden 100 metre ileri gidiyorsun gözle görünür bir fark var, yıkım şekli bile değişiyor. Fayın üzerinde tam bir yıkım varken uzaklaştıkça yıkımın şiddeti ve miktarı azalıyor. Nurdağı, Islahiye ve Kırıkhan'da da öyle. Faylar üzerinde yerleşimden kaçınalım. Maraş'ın doğusunda Tevekkeli, Öksüzlü, Koyuncular köyleri de yerle bir olmuş. Fay üzerinde yerleşim yapmamak lazım, en önemli gözlemlerimizden biri de bu."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi ...
Sakarya'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevinden günde 5 bin kişiye yemek
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aşevinden günde 5 bin ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri Hatay'da "can dostlar"ın yarasını sarıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri Hatay'da ...
Sapanca Kaymakamlığı çalışanı odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Sapanca Kaymakamlığı çalışanı odasında ölü bulundu
Sakarya ve çevre illerde EYT'liler SGK il müdürlüklerine başvuru yapıyor
YEREL HABERLER Sakarya ve çevre illerde EYT'liler SGK il ...
Gönüllü vantrilok öğretmenler kuklaları depremzede çocuklar için oynatıyor
YEREL HABERLER Gönüllü vantrilok öğretmenler kuklaları depremzede ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Kova ve bidonlardan 82 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kova ve bidonlardan 82 kilo uyuşturucu çıktı
Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu
Çocukken Marmara depremini yaşadı, Gaziantep'te "asrın felaketi"ne yakalandı
YEREL HABERLER Çocukken Marmara depremini yaşadı, Gaziantep'te ...
Damla hemşirenin VHL sendromunu yenmesi için 116 bin euro gerekli 
YEREL HABERLER Damla hemşirenin VHL sendromunu yenmesi için 116 bin ...
Büyükşehir, kurumun adını kullanarak yardım talep edenler hakkında yasal süreç başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir, kurumun adını kullanarak yardım talep ...
Adapazarı Kızılay Şubesi, Hatay'da depremzedelere çadır kurdu
YEREL HABERLER Adapazarı Kızılay Şubesi, Hatay'da depremzedelere ...
Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 ...
Depremzede çocuklar ilkokul öğrencilerinin ördüğü atkı ve berelerle soğuktan korunacak
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar ilkokul öğrencilerinin ördüğü ...
Sakarya'da 12 bin 873 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da 12 bin 873 depremzede misafir ediliyor
Depremde yakınlarını kaybeden çift, anılarıyla dolu Hatay'a gelecekte dönmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Depremde yakınlarını kaybeden çift, anılarıyla dolu ...
Ferizli'de misafir edilen depremzedelerin sağlık durumu günlük takip ediliyor
YEREL HABERLER Ferizli'de misafir edilen depremzedelerin sağlık ...
Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Genç'ten HAYKOOP'a ziyaret
YEREL HABERLER Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Genç'ten HAYKOOP'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.