Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 41 TB 150 plakalı otomobil, Adapazarı-Karasu kara yolu Poyrazlar mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Gülbahar T, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülbahar T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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