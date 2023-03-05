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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ve Hatay'da konteyner kent faaliyetlerini sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Kahramanmaraş'ta da depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarını onarıyor.

Hasar alan yapıların bağlantılarını kesen ekipler, depremden etkilenmeyen yapıların zarar gören hatlarını onardıktan sonra sorunsuz şekilde vatandaşın hizmetine sunuyor.

İçme suyu sıkıntısı yaşanan noktalarda ise bölgeye gönderilen su tankerleriyle ihtiyaç karşılanıyor.

Gerekli envanter ve malzeme desteği ise ihtiyaç dahilinde Sakarya'dan yola çıkarılarak çalışmaların aksamaması sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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