Deprem bölgesinde çalışan Söğütlü Belediyesi personeline teşekkür plaketi

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Söğütlü Belediyesi personeline teşekkür plaketi verildi.



Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, mart ayı meclis toplantısı sonrası arama kurtarma çalışmalarında görev alan personelle bir araya geldi.



Ekiple sohbet eden Özten ve meclis üyeleri, personele katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



Başkan Özten, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede çalışan personele teşekkür etti.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan belediye personeli Aziz Özdemir de kendilerine verdiği destekten ötürü Özten'e teşekkürleri iletti.



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