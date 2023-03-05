Akyazı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde müstakil evde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.



Batakköy Mahallesi 1008'inci Sokak'ta E.G'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Hane halkının dumanları fark etmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekibi sevk edildi.



SEDAŞ görevlileri elektriği hızla keserken, küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangının farenin elektrik kablolarını ısırması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.



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