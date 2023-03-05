SAKE, açtığı stantla vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneğince (SAKE), 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Hendek ilçesinde afet bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.



Belediye karşısındaki alanda stant açan ekipler, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile SAKE üyeliği ve gönüllülüğü konularında vatandaşlara bilgi verdi.



SAKE Derneği Başkanı Erdal Aydın, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 22 kişilik ekiple başlattıkları arama kurtarma çalışmalarında birçok kişiyi ve hayvan dostlarını enkazdan kurtardıklarını söyledi.



Deprem Haftası dolayısıyla hem halkı doğal afetler konusunda bilinçlendirmek hem de dernek ve gönüllülükle ilgili bilgi vermek için afet bilinçlendirme standı açtıklarını aktaran Aydın, "Bu anlamda eğitimli ve bilinçli kişi sayısını artırmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



Aydın, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların pahalı ve özel olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Bizler dernek üyelerimizden gelen aidatlar ve destekçilerimizden gelen bağışlarla çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz fakat birçok malzeme ve ekipman eksiğimiz bulunuyor. Bu anlamda duyarlı vatandaşlarımızın, esnafımızın ve iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Afet olunca değil, afet olmadan evvel hazır olmalıyız."



Başkan Yardımcısı Gürkan Özer de doğal afetler konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "'Arama Kurtarma Gönüllüsü Ol, Bir Can da Sen Kurtar' diyerek herkesi gönüllü olmaya ve doğal afetler konularında bilgilenmeye davet ediyoruz." dedi.



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