Sakarya'ya gelen depremzede kardeşler, doğum günü etkinliğiyle sevindirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya İHH Çocuk Kulübü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'dan kente gelen iki çocuk için doğum günü etkinliği organize etti.

Kulüp gönüllüleri, depremden önce de doğum günlerini aynı tarihte kutlayan 5 yaşındaki Ecrin Mina ve 8 yaşındaki Hasan Ziniş kardeşler için dernek binasında pasta kesti.

Oyuncaklarını memleketlerinde bırakmak zorunda kalan iki kardeşe çok sayıda hediye verildi.

Daha sonra kentteki bir alışveriş merkezine götürülen çocuklar, oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.