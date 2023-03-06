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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında iyileştirme yapıldı

AA

Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında iyileştirme yapıldı

SAKARYA (AA) - Pamukova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadrolu ve şirket işçilerini ilgilendiren sözleşme, Pamukova Belediyesi adına Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) ve işçiler adına Hizmet-İş Sendikası arasında görüşüldü.

Belediye hizmet binasında düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve işçi temsilcileri katıldı.

Sözleşmeye göre, belediyede çalışan kadrolu ve şirket işçilerinin ücret ve ikramiye ile yemek, yakacak, giyim, aile, öğrenim, hastalık, evlenme ve ölüm yardımı gibi mali ve sosyal haklarında iyileştirmelere gidildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Övün, görevde oldukları süre zarfında her zaman işçilerin ve emekçilerin hakları konusunda ciddi hassasiyet gösterdiklerini, göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak imkanlar ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikayla görüşerek yaptıklarını aktaran Övün, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Sendika Başkanı Gökdemir de emek kavramının insan hayatındaki en kıymetli unsur olduğuna işaret ederek, bu anlayışla hareket edip işçilerin hakları konusunda ellerinden gelen tüm desteği sağlayarak mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

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