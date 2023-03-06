SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin mübarek olmasını temenni etti.

Deprem felaketi nedeniyle zor günlerden geçildiğini aktaran Altuğ, "Bu mübarek gecenin yaralarımızın sarılmasına, ülkemizin yaşadığı acıların azalmasına, paylaşma, dayanışma ve birlikteliğin artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Berat Kandili'nin, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına müstesna bir gün olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinin, bu yaranın en iyi ilacı birliktir, beraberliktir ve dayanışmadır. Birbirimize kenetlendik ve kenetlenmeye devam ederek bu hasarı gidereceğiz, yaralarımızı saracağız. Birçok manevi duyguyu içinde barından bu mübarek günün zor günlerden geçen ülkemize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, yapacağımız duaların, depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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