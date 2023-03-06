Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi verildi

AA

Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi verildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan engelli ve aileleri, olası afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Sakarya Şubesi ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde engellilere ve ailelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Afet öncesi hazırlıklar ve afet esnasında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı anlatılan bireylere, deprem hakkında bilgi verildi.

Program sonunda katılımcılara düdük hediye edildi.

AFGD Eğitmeni Abdullah Ergin, AA muhabirine, eğitimlerde deprem sonrası ilk 72 saatte temel ihtiyacı karşılayacak deprem çantasını tanıttıklarını belirterek, "Evlerde deprem öncesi neler yapmamız gerektiğini belirttik. Dolaplarımızı sabitlememiz gerektiğini anlattık. 'Çök-kapan-tutun' hareketini ve nasıl tahliye yapılacağını uygulamalı gösterdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili ...
Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında iyileştirme yapıldı
YEREL HABERLER Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında ...
Sakarya'ya gelen depremzede kardeşler, doğum günü etkinliğiyle sevindirildi
YEREL HABERLER Sakarya'ya gelen depremzede kardeşler, doğum günü ...
SAKE, açtığı stantla vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER SAKE, açtığı stantla vatandaşları olası afetlere ...
Akyazı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Akyazı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Deprem bölgesinde çalışan Söğütlü Belediyesi personeline teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çalışan Söğütlü Belediyesi ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta ...
Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale ...
Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
Takla atan otomobildeki Gülbahar öldü, sürücü yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki Gülbahar öldü, sürücü yaralı
Sakarya Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki fay hatlarını inceledi
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi akademisyenleri deprem ...
Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan tır yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.