Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan engelli ve aileleri, olası afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Sakarya Şubesi ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde engellilere ve ailelerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Afet öncesi hazırlıklar ve afet esnasında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı anlatılan bireylere, deprem hakkında bilgi verildi.

Program sonunda katılımcılara düdük hediye edildi.

AFGD Eğitmeni Abdullah Ergin, AA muhabirine, eğitimlerde deprem sonrası ilk 72 saatte temel ihtiyacı karşılayacak deprem çantasını tanıttıklarını belirterek, "Evlerde deprem öncesi neler yapmamız gerektiğini belirttik. Dolaplarımızı sabitlememiz gerektiğini anlattık. 'Çök-kapan-tutun' hareketini ve nasıl tahliye yapılacağını uygulamalı gösterdik." ifadesini kullandı.



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