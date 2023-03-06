Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Ferizli Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde oluşturulan barınma alanlarında kalanlara kahvaltı, yemek, battaniye, ısıtıcı ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri desteği sürüyor.



Hatay'a bugüne kadar 26 yardım tırı gönderilirken, çok sayıda ekip AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Gündoğdu, gündem öncesi deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımları göndermeye devam ettiklerini bildiren Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaları ve arkadaşlarımızı yerinde görerek ihtiyaçların tespitini yapmak amacıyla sık sık bölgeye gidiyoruz. Ferizli ilçemiz ile deprem bölgesi arasında bir gönül birliği oluşturduk. Ferizli'mize gelen depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarına dokunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Depremin ilk anından itibaren yardım seferberliğinde bulunan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz şanlı tarihi boyunca dayanışması, birliği ve beraberliğiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Her zaman olduğu gibi bugünleri de hep beraber atlatacağız. Rabbim, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."



Gündoğdu, ramazan boyunca depremzedelere iftar yemeği vereceklerini de sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Buna göre, Ferizli'nin, Hatay Kırıkhan ile "kardeş şehir" olması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yine ilçede bağlantısı olmayan ve eksik olan mahallelere doğal gaz ulaştırılmasıyla ilgili teklif meclis üyelerince onaylandı.



- Sakarya Barosu avukatları Hatay'daki çalışmalara katıldı



Sakarya Barosuna üye avukatlar, depremlerden etkilenen Hatay'da görev aldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü olarak çalışmak için Hatay'a giden ekip, delil tespiti çalışmalarına ve soruşturmalara katkı sundu.

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