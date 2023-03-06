Artvin'de çığ altında yaşamını yitiren dağcının cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcının cenazesi, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yaylalar köyünde doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitiren 32 yaşındaki antrenör dağcı Necmi Can Öztoprak'ın cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Sapanca ilçesine getirildi.

Camii Cedid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Öztoprak'ın annesi Kadriye ve kız kardeşi Elif Öztoprak ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Tören sırasında dağcının arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Öztoprak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda dağcı, sporcu ve vatandaş katıldı.

- Olay

Yusufeli'nde 4 Mart'ta doğa yürüyüşüne çıkan 9 kişi, Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde çığ altında kalmıştı.

Gruptakilerden çığ altında kalan 5 kişiden Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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