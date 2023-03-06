Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Hatay'a kurulacak konteyner kentlerin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Adıyaman ve Hatay’da kurulumu devam eden konteyner kentlerin altyapı çalışmalarını bitirdi.

Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık sorunlarının önüne geçmek ve hayatın kısa sürede normal akışına dönebilmesi için ekipler, bölgeye temiz su ve sağlam altyapı kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de bölgede yakından takip ettiği çalışmalar, kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.









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