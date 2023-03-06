Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de eller, depremzedeler için semaya kalktı

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SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kocaeli'de başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere şehir genelindeki ibadethanelerde kandil gecesi idrak edildi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından cemaate ikramda bulunuldu.

- Karabük ve Zonguldak

Karabük'teki camilere giden vatandaşlar da kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelen cemaat, namaz kılıp dua etti.

Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Orhan Gazi Camisi'ne akın eden vatandaşlar da depremlerde hayatını kaybedenler için niyazda bulundu.

Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı. Kandil programının ardından cemaatle yatsı namazı kılındı.

- Düzce, Bartın ve Bolu

Düzce'de akşam ezanıyla Cedidiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'e eşlik eden vatandaşlar, hep birlikte ayağa kalkarak ellerini semaya açtı.

Bartın Tuna ve Bolu Yıldırım Beyazıt camilerinde de cemaat, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve yaralananlar için dua etti.

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