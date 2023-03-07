Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Mutlu Işıksu başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Işıksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin toparlanma sürecine ilk andan itibaren katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.



Ekip arkadaşlarıyla bölgeye 3 sefer gittiğini belirten Işıksu, "53 insani yardım tırı bölgeye sevk ettik ve sevk etmeye devam ediyoruz. 17 iş makinesi, 6 kamyon ve temizlik araçları, 22 jeneratör ve 67 mesai arkadaşımızı afet bölgesine gönderdik; arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek olmaya gayret ettik. Halen bölgemizde alanında uzman mesai arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var, çalışmalara destek olmaya devam ediyorlar." bilgisini paylaştı.



Işıksu, Adapazarı'nda 2 bin 317 kişiden oluşan misafir depremzede ailelerle temasta olduklarını bildirdi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını tespit ederek hızlıca giderdiklerini aktaran Işıksu, "Meclis gündeminin 5. maddesinde de yer alıyor; Hatay'ımızın Yayladağ ilçe belediyesi ile bugün sizlerin de inşallah onayıyla yardımlaşma ve dayanışmayı daha da artırmak için kardeş belediye olmak istiyoruz. Yayladağı'mıza gittim, belediye başkanı arkadaşımızla da görüştüm. 36 bin nüfusu olan Yayladağı'mızın nüfusu 100 bine yaklaşmış durumda. İnşallah kardeş belediyemize de elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz"



Kentsel dönüşümün önemine işaret eden Işıksu, şöyle devam etti:

"Şehrin kalbindeki proje Ada Hayat, yerinde kentsel dönüşümün en güzel örneği. Kıymetli hemşehrilerimizin özellikle 1999 öncesi çok katlı yapıları için riskli yapı tespiti veya performans analizini muhakkak yaptırarak gerekli tedbirleri almaları çok önemlidir. Bizler de her zaman olduğu gibi destek olmaya hazırız. Her bir hemşehrimin canı çok kıymetli. Acı tecrübeleri tekrar yaşamak istemiyoruz.



Kentsel dönüşüm için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Çalışma ekibimle gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz gibi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kurduk ve Strateji Belgesi Çalışma Raporu'muzu hazırlayarak ilk adımımızı attık. Sonra 'Kentsel dönüşümde en güzel örneği ortaya koymalıyız.' diyerek Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi'ne imza attık. Bundan sonra da kentsel dönüşüm kararlılığımızı devam ettireceğiz."



Başkan Işıksu, güvenli şehir için kentsel dönüşüm çağrısını yineledi.



Konuşmaların ardından meclise sunulan 4 madde oy birliğiyle kabul edildi, bir madde İmar Tetkik Komisyonuna havale edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.