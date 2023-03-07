Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 296 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 7,94 gram sentetik uyuşturucu ile 1,20 gram kokain ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.