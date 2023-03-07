Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

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SAKARYA (AA) - Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için topladıkları 281 bin 882 lirayı AFAD'a bağışladı.

Depremin ardından afetzedelere katkıda bulunmak amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerine katılan Türkiye'deki Endonezya Öğrenci Birliği, bu kapsamda Türk ve Endonezyalı öğrencilerden bağış topladı.

Toplanan 281 bin 882 lira, Sakarya Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla AFAD'a bağışlandı.

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören birlik başkanı Arsya Khairunnisa, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen "asrın felaketi"nin ardından öğrenciler olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı duyan öğrencilerin kendi harçlıklarını bağışladıklarını belirten Khairunnisa, "Ayrıca kendi ülkemizdeki öğrencilerimizin de kendi aralarında topladığı bağışları birleştirerek Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut'un bizlere yardımcı olmasıyla AFAD'a bağışladık." dedi.

Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut da "Ülkece yaşanan acıya ortak olan düşünceli kardeşlerimize bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra toplanan bağışın makbuzu, öğrenciler tarafından Sakarya AFAD İl Müdür Vekili Aydın Kaya'ya teslim edildi.

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