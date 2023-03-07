Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

AA

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

SAKARYA (AA) - Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için topladıkları 281 bin 882 lirayı AFAD'a bağışladı.

Depremin ardından afetzedelere katkıda bulunmak amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerine katılan Türkiye'deki Endonezya Öğrenci Birliği, bu kapsamda Türk ve Endonezyalı öğrencilerden bağış topladı.

Toplanan 281 bin 882 lira, Sakarya Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla AFAD'a bağışlandı.

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören birlik başkanı Arsya Khairunnisa, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen "asrın felaketi"nin ardından öğrenciler olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı duyan öğrencilerin kendi harçlıklarını bağışladıklarını belirten Khairunnisa, "Ayrıca kendi ülkemizdeki öğrencilerimizin de kendi aralarında topladığı bağışları birleştirerek Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut'un bizlere yardımcı olmasıyla AFAD'a bağışladık." dedi.

Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut da "Ülkece yaşanan acıya ortak olan düşünceli kardeşlerimize bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra toplanan bağışın makbuzu, öğrenciler tarafından Sakarya AFAD İl Müdür Vekili Aydın Kaya'ya teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Ukraynalı Tiukin'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, ...
Sakarya'da hayırseverlerin evlerine yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları AKES-DER'in desteğiyle karşılanıyor
YEREL HABERLER Sakarya'da hayırseverlerin evlerine yerleştirilen ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli ...
Doç. Dr. Yiğit: Sanayilerde geri dönüşümlü suyun kullanılması gerekiyor
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yiğit: Sanayilerde geri dönüşümlü suyun ...
Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de eller, depremzedeler için semaya kalktı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de eller, ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde kuracağı konteyner kentlerin altyapısını tamamladı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde ...
Çığda hayatını kaybeden dağcı, Sapanca'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Çığda hayatını kaybeden dağcı, Sapanca'da toprağa ...
Artvin'de çığ altında yaşamını yitiren dağcının cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Artvin'de çığ altında yaşamını yitiren dağcının ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sakarya'da engellilere ve ailelerine deprem eğitimi ...
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Berat Kandili ...
Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında iyileştirme yapıldı
YEREL HABERLER Pamukova Belediyesinde görevli işçilerin maaşında ...
Sakarya'ya gelen depremzede kardeşler, doğum günü etkinliğiyle sevindirildi
YEREL HABERLER Sakarya'ya gelen depremzede kardeşler, doğum günü ...
SAKE, açtığı stantla vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER SAKE, açtığı stantla vatandaşları olası afetlere ...
Akyazı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Akyazı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Deprem bölgesinde çalışan Söğütlü Belediyesi personeline teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çalışan Söğütlü Belediyesi ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta ...
Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.