Sakarya ve çevre illerden deprem bölgesine yardım seferberliği sürdü

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak'tan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam etti.

Düzce Üniversitesince (DÜ) başlatılan "Bir Destek de Sen Ol" kampanyası kapsamında toplanan 315 bin 210 lira, AFAD'ın hesabına yatırıldı.

Ayrıca, kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri, bebek maması ile dayanıklı kuru bakliyat ürünlerinden oluşan 2 tır ihtiyaç malzemesi, 3 tır yakacak odun ve 1 tır su bölgeye sevk edildi.

Tıbbi malzemelerden oluşan 2 tam donanımlı ambulans ile hekim, hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli (gassal, büro personeli, hasta bakım) olmak üzere 33 personel, bölgeye görevlendirildi.

Kahramanmaraş il genelindeki içme ve kullanma suyundaki riskleri belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla oluşturulan bir ekip ise bölgede proje başlattı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği, 126 araç, iş makinesi ve pikapın yanı sıra 507 personelin deprem bölgesinde görevlendirildiğini bildirdi.

Ayrıca bugüne kadar kentten 322 tır ve kamyon ile temel gıda, çeşitli ihtiyaç malzemesi, 25 vagon odun-kömür ile bir vagon ihtiyaç malzemesi bölgeye sevk edildi.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından bölgede yaraları sarmak için çalışmalara başlayan ekipler, yaşamın normalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediyenin iştiraklerinden Antikkapı'nın bölgede kurduğu kalıcı mutfağa giren depremzede kadınlar, Hatay'ın meşhur ıspanaklı gözlemesinden yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da ziyaret ettiği kadınlar, belediyeye sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Büyükakın ise yaraların elbirliğiyle sarılacağını belirterek, hem somut hem de soyut kültürün korunması için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Büyükakın, "Hatay bizim kültürümüzde ayrı bir öneme sahip. Hatay mutfağı denildiğinde herkesin aklına binlerce çeşit lezzetli yiyecekler gelir. Kentin inşasında Hatay mutfağının korunmasını da son derece önemli buluyoruz. İnşallah Hatay tekrar ayağa kalkacak ve lezzetlerini sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerine sunacak." ifadelerini kullandı.

- Sakarya

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, bölgeye gönderilen 30 konteynerin ardından hafta sonu da 5 tır su takviyesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ülke olarak tek gündem olan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına Sakarya iş dünyasının ilk günkü gayretle çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Ülkeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldırmak için daha çok çalışmak ve gayret göstermek zorunda olduklarını vurgulayan Altuğ, "Bir taraftan üretirken diğer taraftan 11 ilimizin ihtiyacını temin etmeliyiz. Biz de bu doğrultuda üyelerimizle hareket ediyoruz. Hem maddi hem manen kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ancak mevcut şartları iyileştirmek için de elimiz taşın altında. Tüm kalbimle şuna inanmak istiyorum; bu ülke, aziz Türk milleti bu acıyı, bu yaraları saracak güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.





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