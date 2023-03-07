Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe çalışmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde geçen yıl inşasına başlanan yeni gişenin yapımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayacak yeni otoban girişinin ilk etabındaki çalışmalar hızla sürüyor.

Erenler ilçesi Pekşenler bölgesinden başlayıp Bekirpaşa Kozluk mevkisinde kurulacak son gişede tamamlanacak projenin kamulaştırması, 40 milyon liralık bedelle Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Transit ulaşım, lojistik ve ticaret ağına değer katacak, Karasu Limanı ve tüm OSB'lere alternatif oluşturacak 2 bin 500 metrelik yol tamamlandığında, trafiğin kent merkezine dengeli şekilde dağılması sağlanacak.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve beraberindekilerle şantiye alanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüce, geçen yıl ilk kepçeyi vurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hem OSB'ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de şehrimizi transit ulaşımda ve ticari güzergahlarda bir numara yapacak çalışma, inşallah bu yıl tamamlanacak. 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz."

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